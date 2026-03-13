Подростки в Хакасии на заказ подожгли пункт сбора гуманитарной помощи

Два жителя Хакасии на заказ подожгли пункт сбора гуманитарной помощи. И были наказаны — суд вынес им приговор: по два года лишения свободы условно. Плюс возмещение ущерба. А ущерб получился колоссальный — более 2,3 миллионов рублей.
Подробности рассказали в республиканской полиции. Весной 2025 года один из пироманов, на тот момент ему было 17 лет, получил сообщение в мессенджере от незнакомца: совершить поджог и получить за это более 340 тысяч рублей в качестве оплаты. Молодой человек уговорил своего друга, на год его старше, присоединиться.
Причем им был сделан конкретный заказ на конкретный адрес, где находился офис регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия. Поджигатели взяли с собой три бутылки с горючей жидкостью, на месте разбили стекло молотком и закинули бутылки внутрь. Убедившись, что все загорелось, отправили отчет заказчику. Нетрудно догадаться, что никаких денег от вербовщика они не получили. Зато оказались в наручниках, когда их задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ России при поддержке СОБРа.