Омская прокуратура взяла на контроль ДТП с тремя пострадавшими

По предварительным данным надзорного ведомства, водитель автомобиля «Ситрак» не справился с управлением. На 795-м километре магистрали он допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения. В итоге произошло столкновение с иномарками «Маздой» и «Датсун».