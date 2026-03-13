Омская прокуратура взяла на контроль ДТП с тремя пострадавшими

Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области контролирует ход проверки по факту массового столкновения машин. Накануне днем, 12 марта, грузовое авто и две легковушки не поделили трассу Челябинск-Омск-Новосибирск, пострадали три человека.
По предварительным данным надзорного ведомства, водитель автомобиля «Ситрак» не справился с управлением. На 795-м километре магистрали он допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения. В итоге произошло столкновение с иномарками «Маздой» и «Датсун».
«В аварии травмы различной степени получили водители легковых автомобилей, а также пассажир одного из них. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.
Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
