Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура взяла на контроль ДТП с тремя пострадавшими

Авария с грузовиком и двумя легковушками произошла в Азовском районе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Азовского немецкого национального района Омской области контролирует ход проверки по факту массового столкновения машин. Накануне днем, 12 марта, грузовое авто и две легковушки не поделили трассу Челябинск-Омск-Новосибирск, пострадали три человека.

По предварительным данным надзорного ведомства, водитель автомобиля «Ситрак» не справился с управлением. На 795-м километре магистрали он допустил выезд полуприцепа на полосу встречного движения. В итоге произошло столкновение с иномарками «Маздой» и «Датсун».

«В аварии травмы различной степени получили водители легковых автомобилей, а также пассажир одного из них. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, зачем пассажира связали скотчем на борту рейса самолета Москва-Омск.