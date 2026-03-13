Десятки погибших: озвучены подробности крупного пожара на ферме под Омском

В региональном ГУ МЧС в пятницу, 13 марта 2026 года, привели некоторые подробности пожара, охватившего двумя днями ранее здание животноводческой фермы в деревне Малая Степнинка Марьяновского района. Озвучено, что пламя разгорелось около 13:00 среды, 11 марта, охватив порядка 840 квадратных метров.
«Мы столкнулись с серьезными препятствиями: кроме сильного задымления, огонь активно распространялся под кровлю здания из-за сильного ветра. Было принято решение запросить дополнительную технику. Первоочередной задачей стало спасение животных. Было сформировано звено газодымозащитников, но, увы, буренки на привязи, поросята и бараны уже надышались угарным газом и им было не помочь», — приводятся в публикации слова Алексея Передрея, замначальника 65 пожарно-спасательной части, привлеченной к тушению пожара.
Уточняется, что в общей сложности в результате пожара на ферме погибло 43 животных, включая 24 баранов, 18 дойных коров и одну свинью.
Открытое пламя, по данным ГУ МЧС по Омской области, полыхало около двух часов, в том числе на фоне отсутствия поблизости источника воды и необходимости обращения к ресурсам водонапорной башни в 10 километрах от указанного населенного пункта.
Одной из основных версий случившегося называется «неисправность печного отопления». Однако специалисты, как отмечается, должны оценить вероятность неосторожного обращения с огнем или аварийность электрооборудования.