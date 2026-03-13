Десятки погибших: озвучены подробности крупного пожара на ферме под Омском

«Мы столкнулись с серьезными препятствиями: кроме сильного задымления, огонь активно распространялся под кровлю здания из-за сильного ветра. Было принято решение запросить дополнительную технику. Первоочередной задачей стало спасение животных. Было сформировано звено газодымозащитников, но, увы, буренки на привязи, поросята и бараны уже надышались угарным газом и им было не помочь», — приводятся в публикации слова Алексея Передрея, замначальника 65 пожарно-спасательной части, привлеченной к тушению пожара.