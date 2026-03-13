Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассе

— В 08:30 на 73 км ФАД «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» 32-летний водитель не справился с управлением автомашиной Renault Logan, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Лада Ларгус», двигавшейся навстречу, — уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.