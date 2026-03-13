Предполагаемую банду мошенников задержали в Карагандинской области

«Злоумышленники звонили на домашние телефоны, представлялись сыновьями и просили срочно оплатить “доставку посылки”. Доверчивые бабушки отдавали курьерам все свои сбережения — от Т320 тыс. до Т4 млн. Возбуждены уголовные дела. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Среди жертв оказалась и 90-летняя женщина, у которой банда похитила около Т2 млн», — сообщает сегодня ДП Карагандинской области.