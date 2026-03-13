Ричмонд
Предполагаемую банду мошенников задержали в Карагандинской области

Караганда. 13 марта. КазТАГ — Предполагаемую группу мошенников из Темиртау, специализирующуюся на выманивании денег и грабеже пожилых женщин, задержали в Караганде.

Источник: РИА "Новости"

«Злоумышленники звонили на домашние телефоны, представлялись сыновьями и просили срочно оплатить “доставку посылки”. Доверчивые бабушки отдавали курьерам все свои сбережения — от Т320 тыс. до Т4 млн. Возбуждены уголовные дела. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Среди жертв оказалась и 90-летняя женщина, у которой банда похитила около Т2 млн», — сообщает сегодня ДП Карагандинской области.

По версии полиции, на счету задержанной банды мошенников как минимум девять эпизодов.