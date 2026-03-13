Исчезновение спецназовца на Столбах обрастает тайнами

«Это произошло на одном из чемпионатов России, в Красноярске. Он куда-то ушел в горы по снегу и заблудился. Наступила ночь, а там же скалы и снег кругом. Но он не мог не посмотреть Столбы. Настал вечер, темно, у него начал разряжаться телефон. Присылает сообщение, что остался всего один процент, пишет, что не знает, куда идти. Тогда нам стало страшно», — приводит слова женщины Sport24. Петр смог, в итоге, выбраться сам.