Проклятье Усольцевых? Исчезновение спецназовца на Столбах обрастает тайнами

«Не найден». Такая формулировка после трех дней поисков бывшего спецназовца Виктора Потаенкова на Столбах появилась в официальных каналах спасателей и волонтёров. При этом и те, и другие заявили, что заявки от полиции им больше не поступали. В данный момент они пропавшего не ищут.
Так что все-таки случилось — искали не там или может уже нашли? Пропажа красноярца начинает вызывать все больше вопросов, как и поиски Усольцевых. Подробности — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Заявка на поиски не поступала.
«За минувшие сутки поисковые группы обследовали 34 километра горно-таежной местности. Это огромный объем работы, требующий выносливости, внимательности и слаженности действий. Однако, на данный момент поиски не принесли желаемого результата. Пропавший мужчина пока не найден», — сообщили 13 марта в КГКУ «Спасатель».
Однако в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» рассказали, что заявка на поиск 13 марта из полиции им не поступала. Это же корреспонденту krsk.aif.ru подтвердили и спасатели.
«Наших сотрудников там сейчас нет. Почему заявку нам не дали, сказать не можем, поиски курирует полиция. Возможно, в деле появились новые вводные», — объяснил корреспонденту krsk.aif.ru представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
В полиции какое-то время сохраняли молчание, ссылаясь на то, что готовят официальный релиз. У многих сразу же появилась версия, что искали не там. Мол, Виктор же приехал к Столбам на машине. А когда начались активные поиски, автомобиля там уже не было. Не мог ли он сам на нем и уехать?
Кроме того, в СМИ появилась информация от родственников пропавшего. Они рассказали, что в день пропажи у Виктора была назначена встреча со знакомым, и долго гулять (а значит, и далеко уходить), в национальном парке он не планировал.
Гражданским опасно искать?
«За три дня пешие группы прошли 467 км по тропам, также обследовали скалы через предполагаемые маршруты пропавшего. Кроме того, задействованы беспилотные летательные аппараты для поисков мужчины с воздуха», — наконец выдали официальную информацию сотрудники пресс-службы краевой полиции.
В МВД также сообщили, что полицейские продолжают поиски мужчины. Но помощь добровольцев больше не нужна.
«В настоящее время в целях недопущения травматизма и несчастных случаев среди гражданского населения для обследования труднодоступных мест к поискам подключены альпинисты и скалолазы, а также БПЛА», — говорится в релизе краевого главка. Но всех, кому что-либо известно, просят звонить в полицию по номерам: (391)233−47−35 или 102.
Это напоминает ситуацию с поисками Усольцевых. Но там активная фаза поисков шла почти две недели. В ней участвовали поисковые отряды и добровольцы со всей страны. Потом, также ссылаясь на погодные условия, доступ гражданских к операции закрыли. Но до сих пор время от времени на Кутурчинское Белогорье выезжают спасатели, полицейские и следователи. При этом поиски Усольцевых курирует СК, а Потаенкова — начальник отдела по розыску лиц Управления уголовного розыска краевой полиции.
Как часто теряются на Столбах?
Странность пропажи Потаенкова еще и в том, что долгие поиски на Столбах — большая редкость. В КГКУ «Спасатель» специально поднимали архивы, чтобы понять: было ли подобное в национальном парке.
Оказалось, что да. Но девять лет назад. Тогда пропал 58-летний пенсионер. Поздно вечером 4 февраля 20217 года в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска поступило сообщение от мужчины. Он сообщил, что потерялся в районе Копьевой горы заповедника «Столбы». 12 февраля стало известно, что пропавшего нашли мертвым. Тело находилось в 10 километрах от района поисков.
Однако заявки на поиски в национальном парке спасателям поступают часто. Но туристы теряются недалеко от оборудованных троп и обычно сами набирают 112. Их быстро находят.
«Часто это случается рядом со скалами Перья и Дед. Там есть связь, люди объясняют, что рядом с ними. Наши спасатели хорошо в тех местах ориентируются, выезжают и оперативно находят», — сказал корреспонденту krsk.aif.ru Якимов.
Часто в парке теряются гости города. Так, уже после Олимпиады-2026 мама фигуриста Петра Гуменника рассказала, как ее сын чуть не заблудился на Красноярских Столбах.
«Это произошло на одном из чемпионатов России, в Красноярске. Он куда-то ушел в горы по снегу и заблудился. Наступила ночь, а там же скалы и снег кругом. Но он не мог не посмотреть Столбы. Настал вечер, темно, у него начал разряжаться телефон. Присылает сообщение, что остался всего один процент, пишет, что не знает, куда идти. Тогда нам стало страшно», — приводит слова женщины Sport24. Петр смог, в итоге, выбраться сам.
Поэтому на Столбах — где горы и тайга — не следуют сворачивать с туристических троп, советуют спасатели. И лезть на скалы неподготовленным тоже не рекомендуется. Случаев, когда разбивались насмерть или получали серьезные травмы, достаточно.
Напомним, бывший сотрудник ОМОНа, спецназовец Виктор Потаенков 9 марта приехал к Восточному входу Столбов на машине. В районе парковки он попал в объектив камеры наружного наблюдения. А 10 марта его жена заявила о пропаже, ее он не приехал встречать в аэропорт в назначенное время. С этого дня Виктора активно искали профессионалы и добровольцы.
Пропажу Потаенкова по загадочности уже сравнивают с исчезновением Усольцевых. Те также ушли на, казалось бы, легкую прогулку по туристической тропе. Об их судьбе ничего неизвестно почти полгода.