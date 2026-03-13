В МЧС рассказали, как оценивают риск подтоплений

«В любом населённом пункте уровень риска зависит от того, какие превентивные меры были приняты заранее. Столица регулярно очищается от снега, а защитные сооружения выполняют роль контррегуляторов и помогают защищать город. При этом нельзя однозначно сказать, находится ли Астана в зоне риска или нет, поскольку паводки — это сложный природный процесс, который невозможно полностью контролировать», — отметил Айдос Алиев.