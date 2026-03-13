В Бугульминском районе РТ наказали 66-летнего мужчину, угнавшего экскаватор

Несмотря на то, что угон был умышленный, цели похитить транспортное средство у мужчины не было. Свою вину он признал полностью. Суд назначил нарушителю год условного лишения свободы и на 3,5 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.