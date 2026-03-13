Трое иностранцев украли 6 млн у участников СВО в Волгограде

По данным Волгоградского Следкома, в 2024—2025 годах фигуранты действовали как организованная группа. Они получали доступ к банковским картам потерпевших и информации о поступлениях, после чего переводили средства на подконтрольные счета и обналичивали. Иногда мошенники вводили военнослужащих в заблуждение: обещали помощь с перспективами службы, а под этим предлогом забирали карты и получали доступ к счетам.