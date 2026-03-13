Трое иностранцев украли 6 млн у участников СВО в Волгограде

В Волгограде завершили расследование уголовного дела о хищении социальных выплат у участников специальной военной операции. Трое уроженцев стран ближнего зарубежья обманом забирали деньги, которые поступали военнослужащим на банковские счета. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей.
По данным Волгоградского Следкома, в 2024—2025 годах фигуранты действовали как организованная группа. Они получали доступ к банковским картам потерпевших и информации о поступлениях, после чего переводили средства на подконтрольные счета и обналичивали. Иногда мошенники вводили военнослужащих в заблуждение: обещали помощь с перспективами службы, а под этим предлогом забирали карты и получали доступ к счетам.
Чтобы схема выглядела законной, злоумышленники изготавливали поддельные доверенности и другие документы. Это позволяло им свободно переводить и снимать чужие деньги. Следователи установили несколько эпизодов преступной деятельности.
Троим обвиняемым вменили сразу несколько статей. Это кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), легализация денежных средств в крупном размере (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Чтобы обеспечить возмещение ущерба, следователи наложили арест на имущество фигурантов на сумму более 7 миллионов рублей. Сейчас все трое находятся под стражей. Доказательная база собрана в полном объеме, поэтому уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось об аресте студента, который продал аферистам банковскую карту.