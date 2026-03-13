В Хакасии пьяный дебошир натравил на полицейских немецкую овчарку. Случилось это ровно год назад в городе Абазе. Местная жительница вызвала наряд, чтобы помог утихомирить ее буйного 33-летнего сожителя.
Однако когда сотрудники полиции приехали на вызов и пытались урезонить гражданина, он подозвал свою породистую собаку и скомандовал: «Взять». Собака покусала представителей власти. Они отступили, но уголовное дело на владельца овчарки было заведено. Его осудили. Плюс гражданин должен был выплатить моральный ущерб — по 15 тысяч каждому из пострадавших.
Однако платить компенсацию он не спешил. И тогда за работу принялся судебный пристав. Он арестовал банковские счета. И как только на них поступили средства, их списали в пользу пострадавших сотрудников полиции.