В Хакасии пьяный дебошир натравил на полицейских немецкую овчарку

Однако когда сотрудники полиции приехали на вызов и пытались урезонить гражданина, он подозвал свою породистую собаку и скомандовал: «Взять». Собака покусала представителей власти. Они отступили, но уголовное дело на владельца овчарки было заведено. Его осудили. Плюс гражданин должен был выплатить моральный ущерб — по 15 тысяч каждому из пострадавших.