В Омске будут судить грабителя, сорвавшего золотые украшения с продавца

Прокуратура Омской области сообщила об утверждении обвинения против 38-летнего омича. На мужчину было заведено уголовное дело по факту грабежа.
Как утверждает следствие, 5 декабря 2026 года грабитель зашел в торговый павильон и сорвал с шеи женщины, стоявшей за прилавком, золотую цепочку с кулоном. Совершив злодеяние, преступник сбежал, в процессе чего обронил и потерял висевший на цепи кулон.
Золотое украшение мужчина с целью обогащения и избавления от улик сдал в ломбард. Свою вину в суде после поимки он полностью признал.
Цепочку нашли и вернули владелице, но кулон был утерян, вследствие чего потерпевшая завела гражданский иск для возмещения стоимости части украшения, которая оценивается в 30 тысяч рублей.
Советский районный суд рассмотрит дело по существу. За грабеж мужчине светит до 4 лет лишения свободы.
