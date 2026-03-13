Ричмонд
В Омске будут судить грабителя, сорвавшего золотые украшения с продавца

Мужчина сорвал золотую цепочку с кулоном прямо с шеи женщины и сбежал.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила об утверждении обвинения против 38-летнего омича. На мужчину было заведено уголовное дело по факту грабежа.

Как утверждает следствие, 5 декабря 2026 года грабитель зашел в торговый павильон и сорвал с шеи женщины, стоявшей за прилавком, золотую цепочку с кулоном. Совершив злодеяние, преступник сбежал, в процессе чего обронил и потерял висевший на цепи кулон.

Золотое украшение мужчина с целью обогащения и избавления от улик сдал в ломбард. Свою вину в суде после поимки он полностью признал.

Цепочку нашли и вернули владелице, но кулон был утерян, вследствие чего потерпевшая завела гражданский иск для возмещения стоимости части украшения, которая оценивается в 30 тысяч рублей.

Советский районный суд рассмотрит дело по существу. За грабеж мужчине светит до 4 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о 19-летнем омиче, укравшем три телефона, которые тот прятал в белье, чтобы не быть замеченным.