В Омске будут судить грабителя, сорвавшего золотые украшения с продавца

Как утверждает следствие, 5 декабря 2026 года грабитель зашел в торговый павильон и сорвал с шеи женщины, стоявшей за прилавком, золотую цепочку с кулоном. Совершив злодеяние, преступник сбежал, в процессе чего обронил и потерял висевший на цепи кулон.