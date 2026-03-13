Мошенники похитили миллионы у бойцов СВО из Волгограда

Следствие установило, что с 2024 по 2025 год фигуранты действовали в Волгограде, обманным путем получая доступ к картам и информации о выплатах бойцов. Затем они переводили деньги на свои счета и обналичивали их. Иногда мошенники вводили жертв в заблуждение по поводу их дальнейшей службы, чтобы завладеть картами и распоряжаться деньгами. Для прикрытия своей схемы даже изготавливали поддельные доверенности.