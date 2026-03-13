Мошенники похитили миллионы у бойцов СВО из Волгограда

В Волгоградской области завершили расследование громкого уголовного дела, где жертвами мошенников стали участники СВО. Трое уроженцев ближнего зарубежья обвиняются в хищении более 6 миллионов рублей с банковских счетов военнослужащих, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.
Следствие установило, что с 2024 по 2025 год фигуранты действовали в Волгограде, обманным путем получая доступ к картам и информации о выплатах бойцов. Затем они переводили деньги на свои счета и обналичивали их. Иногда мошенники вводили жертв в заблуждение по поводу их дальнейшей службы, чтобы завладеть картами и распоряжаться деньгами. Для прикрытия своей схемы даже изготавливали поддельные доверенности.
Следователи выявили несколько эпизодов такого мошенничества. Общий ущерб превысил 6 миллионов рублей. В качестве компенсации на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 7 миллионов рублей. Все трое находятся под стражей. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.