Появились новые подробности в деле об убийстве 28-летнего мужчины в Иркутске

— Все случилось вечером 8 марта 2026 года. Шестеро парней в возрасте от 15 до 23 лет находились в торговом центре на улице Баумана, потом зашли в аптеку в переулке Академика Окладникова, а после вышли на улицу. Там они без всякого повода прицепились к двум незнакомым мужчинам. Компания начала их избивать, угрожать, материться, причем происходило все при большом скоплении людей. Прохожие пытались убежать, но толпа преследовала их, — рассказывают подробности дела в региональной прокуратуре и СУ СКР.