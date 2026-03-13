Появились новые подробности в деле об убийстве 28-летнего мужчины в Иркутске

В Иркутске суд отправил под стражу компанию парней, которые избили и порезали двух случайных прохожих. Как ранее сообщала КП-Иркутск, один из пострадавших скончался.
— Все случилось вечером 8 марта 2026 года. Шестеро парней в возрасте от 15 до 23 лет находились в торговом центре на улице Баумана, потом зашли в аптеку в переулке Академика Окладникова, а после вышли на улицу. Там они без всякого повода прицепились к двум незнакомым мужчинам. Компания начала их избивать, угрожать, материться, причем происходило все при большом скоплении людей. Прохожие пытались убежать, но толпа преследовала их, — рассказывают подробности дела в региональной прокуратуре и СУ СКР.
В какой-то момент 17-летний парень ударил ножом 28-летнего мужчину прямо в ногу. Раненого увезли на скорой, но по дороге в больницу он умер. Теперь подростка будут судить по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Остальным пятерым участникам, среди которых двое несовершеннолетних 15 и 16 лет, предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил всех под стражу до 8 мая 2026.
