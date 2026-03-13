Ричмонд
Грузовик насмерть сбил двух мужчин на трассе в Кореновском районе

Ночная погрузка мотоцикла закончилась трагедией на трассе в Краснодарском крае.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Кореновском районе выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни двух человек. Авария произошла в четверг, 12 марта, около 23:30 на федеральной автодороге М4 «Дон».

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем большегруза Volvo совершил наезд на двух пешеходов. В момент происшествия мужчины находились на проезжей части: они грузили мотоцикл в прицеп легкового автомобиля «Лада», припаркованного у дороги.

Удар оказался фатальным. Один из пострадавших, 29-летний местный житель, скончался на месте аварии от полученных травм. Второй мужчина, в возрасте 31 года, был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь, он скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.