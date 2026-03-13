Грузовик насмерть сбил двух мужчин на трассе в Кореновском районе

Удар оказался фатальным. Один из пострадавших, 29-летний местный житель, скончался на месте аварии от полученных травм. Второй мужчина, в возрасте 31 года, был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь, он скончался в медицинском учреждении.