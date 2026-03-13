СМИ: у российских фермеров массово забивают скот из-за опасной инфекции

В Новосибирской области люди блокировали дорогу, препятствуя проезду техники, направлявшейся для изъятия животных. Сельчане подчеркивают, что животноводство является их единственным источником дохода, а ветеринарные врачи, по их мнению, не предоставляют убедительных доказательств наличия инфекции. Граждане заявляют, что у скота не брали необходимые пробы, а диагнозы специалистов разнятся: от пастереллеза и ящура до «вирусов невыясненной этиологии».