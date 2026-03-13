СМИ: у российских фермеров массово забивают скот из-за опасной инфекции

В ряде регионов Сибири и Поволжья происходят конфликты между местным населением и ветеринарными службами из-за принудительного изъятия и убоя крупного рогатого скота. В Новосибирской и Пензенской областях люди настаивают на том, что их животные здоровы, сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, официальной причиной мероприятий стали вспышки пастереллеза и бешенства. В новосибирском селе Новоключи с начала февраля было забито более 1000 голов скота. Аналогичная ситуация наблюдается в Пензенской области, где у хозяев подворий изъяли 128 голов; однако, как утверждают фермеры, туши после убоя долгое время оставались без должной утилизации.
В Новосибирской области люди блокировали дорогу, препятствуя проезду техники, направлявшейся для изъятия животных. Сельчане подчеркивают, что животноводство является их единственным источником дохода, а ветеринарные врачи, по их мнению, не предоставляют убедительных доказательств наличия инфекции. Граждане заявляют, что у скота не брали необходимые пробы, а диагнозы специалистов разнятся: от пастереллеза и ящура до «вирусов невыясненной этиологии».
Особое возмущение населения вызвало избирательное применение мер: так, в Новосибирской области крупный племзавод «Ирмень» избежал массового убоя. Глава района Олег Орел объяснил это особым ветеринарным контролем на предприятии.
«Российская газета» приводит комментарий регионального Минсельхоза о том, что здоровых животных в очагах заражения вакцинируют, а больных направляют на утилизацию. При этом власти признают наличие конфликтов: не все фермеры пускают инспекторов на подворья, что создает риск дальнейшего распространения вируса.
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов заявил о подготовке комплекса мер: помимо компенсаций за изъятый скот, владельцам хозяйств будет оказана помощь в приобретении молодняка КРС. Также в ближайшее время министерство труда определит дополнительные социальные выплаты для семей, которые из-за карантина лишились части доходов.
Как передает «Интерфакс», следственное управление СК России по Новосибирской области инициировало проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности.