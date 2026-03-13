Под Воронежем «десятка» протаранила дерево, пострадал 45-летний водитель

По предварительной информации ведомства, инцидент случился около 13:40. Местный житель, находившийся за рулем отечественной легковушки, потерял контроль над управлением на 1-м километре автодороги, соединяющей трассу М-4 «Дон» и село Новоникольск (через Лебединку). Машину сначала вынесло на левую обочину, после чего неуправляемый автомобиль на полном ходу съехал в кювет.