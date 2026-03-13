Под Воронежем «десятка» протаранила дерево, пострадал 45-летний водитель

В Воронежской области выясняют обстоятельства серьезной аварии, в которой пострадал 45-летний мужчина. ДТП произошло среди бела дня на подъезде к селу Новоникольск, когда «десятка» («ВАЗ-2110») на скорости вылетела с проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД 13 марта.
По предварительной информации ведомства, инцидент случился около 13:40. Местный житель, находившийся за рулем отечественной легковушки, потерял контроль над управлением на 1-м километре автодороги, соединяющей трассу М-4 «Дон» и село Новоникольск (через Лебединку). Машину сначала вынесло на левую обочину, после чего неуправляемый автомобиль на полном ходу съехал в кювет.
Траектория движения легковушки прервалась только после столкновения с деревом. В результате наезда водитель получил серьезные телесные повреждения. Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в районное медицинское учреждение.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая, что именно стало причиной потери управления.