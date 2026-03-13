Ричмонд
Уфимские хирурги спасли 14-дневного малыша с редким пороком сердца

В Уфе ювелирная операция на сосудах толщиной 8 миллиметров вернула ребенку жизнь.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском кардиологическом центре Уфы провели сложнейшую операцию 14-дневному мальчику с критическим врожденным пороком — транспозицией магистральных артерий. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. По его словам, при этой патологии аорта и легочная артерия отходят от сердца неправильно, кровь перестает насыщаться кислородом, и без срочного вмешательства ребенок погибает.

Сразу после рождения неонатологи стабилизировали малыша и доставили в детскую реанимацию кардиоцентра. Диагноз подтвердился, потребовалась экстренная операция. Хирурги провели многочасовое вмешательство — артериальное переключение. Им предстояло восстановить правильную анатомию сердца на миниатюрном органе: длина сосудов, которые нужно было переместить, составляла всего около восьми миллиметров. Работа требовала микрохирургической точности.

— Операция прошла успешно. Сейчас состояние ребенка стабильное, врачи отмечают положительную динамику. В ближайшее время малыша переведут из реанимации в палату к маме, — добавил Рахматуллин.

Глава ведомства пояснил, что транспозиция магистральных артерий у новорожденных — один из самых сложных пороков в мировой кардиохирургии. Детские кардиохирурги центра ежегодно проводят сотни таких вмешательств. Только в прошлом году они спасли 450 детей с врожденными пороками сердца, используя как малоинвазивные, так и открытые методы.

