Уфимские хирурги спасли 14-дневного малыша с редким пороком сердца

Глава ведомства пояснил, что транспозиция магистральных артерий у новорожденных — один из самых сложных пороков в мировой кардиохирургии. Детские кардиохирурги центра ежегодно проводят сотни таких вмешательств. Только в прошлом году они спасли 450 детей с врожденными пороками сердца, используя как малоинвазивные, так и открытые методы.