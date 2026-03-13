Милиция задержала на вокзале минчанку, планировавшую уехать за границу. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 59-летняя жительница Минского района, ставшая жертвой мошенников по схеме «Энергосбыта». Звонившие сказали женщине про необходимость замены счетчиков, а затем попросили продиктовать код из смс-сообщения.
Через некоторое время с ней связались якобы правоохранители, сообщив, что ранее она общалась с аферистами. Звонивший угрожал уголовным делом и убедил жительницу Минского района передать 18 000 евро прибывшей якобы работнице банка для декларирования.
Сотрудники Октябрьского РУВД смогли установить личность курьера. Ей оказалась 48-летняя жительница Минска, которая ранее сама стала жертвой мошенников и отдала 19 000 рублей курьеру якобы для перевода денег на безопасный счет.
Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники поручили минчанке выполнить несколько заданий. В частности, нарисовать эмблему правоохранительного ведомства, а затем забрать деньги по указанному адресу.
«Она выполнила все указания и поехала на вокзал, чтобы уехать за границу. В это время ей на телефон позвонил настоящий сотрудник милиции и остановил дальнейшую передачу денег», — привели подробности в ГУВД.
В милиции добавили, что деньги будут изъяты, их вернут владелице. Были заведены уголовные дела за мошенничество.
