Сибиряк с маленьким сыном заживо замерзли в тайге под Красноярском

«Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Для установления точной причины гибели людей назначены судебно-медицинские экспертизы», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в 50 километрах от поселка Тура. Тела отца и мальчика были обнаружены с признаками переохлаждения.
По данным следствия, 7 марта мужчина вместе с сыном отправился в тайгу на автомобиле, к которому был прицеплен прицеп со снегоходом. Они направлялись в сторону поселка Эконда. Когда в оговоренный срок путешественники не вернулись, 11 марта работодатель мужчины заявил об их исчезновении в полицию. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тела погибших, а также их автомобиль и снегоход.
Напомним, что в эти же даты в Красноярске пропал мужчина, который отправился на прогулку в район «Красноярских Столбов» и пропал, а в начале сентября прошлого года в районе горы Буратинка пропала семья Усольцевых.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.