Сибиряк с маленьким сыном заживо замерзли в тайге под Красноярском

По данным следствия, 7 марта мужчина вместе с сыном отправился в тайгу на автомобиле, к которому был прицеплен прицеп со снегоходом. Они направлялись в сторону поселка Эконда. Когда в оговоренный срок путешественники не вернулись, 11 марта работодатель мужчины заявил об их исчезновении в полицию. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тела погибших, а также их автомобиль и снегоход.