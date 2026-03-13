Ричмонд
Сибиряк с маленьким сыном заживо замерзли в тайге под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 13 марта, ФедералПресс. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в Эвенкийском районе Красноярского края мужчины и его четырехлетнего сына, которые отправились на прогулку в тайгу и пропали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по региону.

«Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Для установления точной причины гибели людей назначены судебно-медицинские экспертизы», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла в 50 километрах от поселка Тура. Тела отца и мальчика были обнаружены с признаками переохлаждения.

По данным следствия, 7 марта мужчина вместе с сыном отправился в тайгу на автомобиле, к которому был прицеплен прицеп со снегоходом. Они направлялись в сторону поселка Эконда. Когда в оговоренный срок путешественники не вернулись, 11 марта работодатель мужчины заявил об их исчезновении в полицию. В ходе поисковых мероприятий спасатели обнаружили тела погибших, а также их автомобиль и снегоход.

Напомним, что в эти же даты в Красноярске пропал мужчина, который отправился на прогулку в район «Красноярских Столбов» и пропал, а в начале сентября прошлого года в районе горы Буратинка пропала семья Усольцевых.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.