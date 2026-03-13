Крымчанин выполнил задание СБУ за 4 тысячи рублей: его посадили на 16 лет за госизмену

Мужчина был противником проведения специальной военной операции. В сентябре 2022 года он вступил в контакт с представителем СБУ и заявил, что готов помогать иностранной разведке. В октябре 2023 года крымчанин получил от куратора задание. Фигурант должен был вытащить из тайника картонную коробку с сим-картами, которые в дальнейшем должны были использоваться представителями иностранного государства.