Крымчанин выполнил задание СБУ за 4 тысячи рублей: его посадили на 16 лет за госизмену

В Крыму местного жителя признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мужчина был противником проведения специальной военной операции. В сентябре 2022 года он вступил в контакт с представителем СБУ и заявил, что готов помогать иностранной разведке. В октябре 2023 года крымчанин получил от куратора задание. Фигурант должен был вытащить из тайника картонную коробку с сим-картами, которые в дальнейшем должны были использоваться представителями иностранного государства.
«За указанные действия на счет обвиняемого представителем спецслужб Украины было зачислено 4 тысячи рублей», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Верховный суд Крыма признал жителя республики виновным. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Конфискован принадлежащий подсудимому мобильный телефон и 4 тысячи рублей», — говорится в сообщении.