Данные психиатрической экспертизы: В Молдове фермер, скармливающий тела своих работников свиньям, признан вменяемым — он все осознавал, когда убивал

Другие сведения пока не обнародуются, чтобы не повлиять на ход уголовного преследования.

Источник: Комсомольская правда

Свиновод-убийца, обвиняемый в серии зверских убийств в селе Березки, признан вменяемым.

«Завершены судебно-медицинская и генетическая экспертизы человеческих останков, обнаруженных и эксгумированных в саду принадлежащего обвиняемому хозяйства в населённом пункте», — сообщила Генпрокуратура для TVR Moldova.

По словам прокуроров, 59-летний Степан Гэинэ в настоящее время находится под предварительным заключением, а расследование продолжается.

Другие сведения пока не обнародуются, чтобы не повлиять на ход уголовного преследования.

О жутких убийствах стало известно после исчезновения 61-летнего жителя села Березки. 22 декабря 2025 года полиция провела обыски в нескольких домовладениях, предположительно принадлежащих обвиняемому и изъяла имущество, приобретенное в период с 2005 года по настоящее время.

В ходе операции были изъяты одежда, которую носила жертва в день исчезновения, кости, предположительно человеческие, со следами крови, предметы, которые могли быть использованы при совершении преступления, а также другие важные для расследования доказательства.

Как человек, обвиняемый в таких шокирующих преступлениях, может быть признан вменяемым?

Напомним, что полиция задержала 59-летнего владельца фермы и его сожительницу по подозрению в серии зверских убийств. По версии следствия, пара расправлялась с нанятыми на работу социально уязвимыми людьми.

Скандально известный фермер держал сына на цепи. На основании доказательств, собранных полицией и прокуратурой, он подозревается в соучастии в преступлении, совершенном его отцом в 2012—2013 годах.

