ФСБ задержала жителя Калуги, готовившего теракт на объекте связи

Сотрудники УФСБ России по Калужской области задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке террористического акта. Мужчина планировал осуществить поджог вышки сотовой связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Злоумышленник намеревался повредить объект критической инфраструктуры и осознавал, что его действия нанесут существенный ущерб. В отношении задержанного в ходе спецоперации «Анаконда» возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», и он заключен под стражу.
В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства планировавшегося преступления.