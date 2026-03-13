ФСБ задержала жителя Калуги, готовившего теракт на объекте связи

Злоумышленник намеревался повредить объект критической инфраструктуры и осознавал, что его действия нанесут существенный ущерб. В отношении задержанного в ходе спецоперации «Анаконда» возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», и он заключен под стражу.