ФСБ задержала жителя Калуги, готовившего теракт на объекте связи

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калуги, готовившего теракт на вышке сотовой связи. Мужчина арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники УФСБ России по Калужской области задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке террористического акта. Мужчина планировал осуществить поджог вышки сотовой связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Злоумышленник намеревался повредить объект критической инфраструктуры и осознавал, что его действия нанесут существенный ущерб. В отношении задержанного в ходе спецоперации «Анаконда» возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», и он заключен под стражу.

В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства планировавшегося преступления.