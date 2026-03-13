МВД: мошенники под видом работников морга запрашивают коды у семей военнослужащих

«В разговоре злоумышленники представляются сотрудниками морга и сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей», — пояснили в ведомстве.