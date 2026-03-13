«Заставлял худеть любой ценой, чтобы войти в заявленную весовую категорию до 40 килограммов». В Беларуси тренер стал фигурантом уголовного дела, готовя 17-летнюю спортсменку к соревнованиям

К старту соревнований несовершеннолетняя спортсменка действительно смогла достичь нужной массы. Она уверенно обошла своих соперниц, поднялась на высшую ступень пьедестала. Однако радость длилась недолго. В ведомстве пояснили, что допинг-тест, который был взят после победы, показал запрещенное вещество. Девушка об этом даже не подозревала и была повергнута в шок, узнав результаты.