«Заставлял худеть любой ценой, чтобы войти в заявленную весовую категорию до 40 килограммов». В Беларуси тренер стал фигурантом уголовного дела, готовя 17-летнюю спортсменку к соревнованиям

В Беларуси тренер получил уголовное дело, готовя спортсменку к соревнованиям. Подробности сообщает Следственный комитет.
По информации следствия, в августе 2025 года 54-летний житель Берестовицы стал активно готовить свою подопечную к крупным соревнованиям по вольной борьбе, ежедневно контролируя ее вес.
На кону стояли не только спортивные результаты, но также и продление срока его престижной квалификации «Тренер высшей категории». В ведомстве отмечают, что амбиции белоруса оказались безграничными, а требования к 17 летней девушке — бескомпромиссными и жестокими.
«Он заставлял юную спортсменку худеть любой ценой, чтобы войти в заявленную весовую категорию до 40 килограммов. Каждый грамм давался с трудом, и казалось, что мечта о победе ускользает», — сообщили в СК.
И добавили, что в день выезда на соревнования тренер решился на крайний шаг. В его руках оказалась таблетка, которая, по мнению мужчины, должна была помочь преодолеть последнюю преграду.
К старту соревнований несовершеннолетняя спортсменка действительно смогла достичь нужной массы. Она уверенно обошла своих соперниц, поднялась на высшую ступень пьедестала. Однако радость длилась недолго. В ведомстве пояснили, что допинг-тест, который был взят после победы, показал запрещенное вещество. Девушка об этом даже не подозревала и была повергнута в шок, узнав результаты.
В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину. Он сообщил, что тренировал будущую чемпионку с восьми лет, всегда считал ее очень перспективной. Ради участия девушки в престижных соревнованиях он и дал ей таблетку, не задумавшись о последствиях.
«Теоретическими знаниями в области антидопинга мужчина не обладал, а квалификационные тесты, по его словам, проходил наугад», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело за умышленное использование в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена веществ, включенных в Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов. Расследование продолжается.
