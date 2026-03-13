Омская полиция показала кадры с места массового столкновения машин

В УМВД России по Омской области поделились подробностями о пострадавших в аварии на Южном обходе. Инцидент произошел на трассе в Азовском районе, о чем в дежурную часть сообщили в 17:50.
«В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей, мужчины 1983 и 1959 годов рождения, а также пассажир автомобиля “Датсун” — 65-летняя женщина — госпитализированы», — рассказали полицейские.
Фото: УМВД России по Омской области.
В пресс-службе ведомства также уточнили, что за рулем грузовика находился 51-летний мужчина.
Фото: УМВД России по Омской области.
Напомним, по предварительной информации, именно он является виновником аварии. Согласно имеющимся в УМВД данным, шофер допустил выезд полуприцепа на «встречку» и далее его столкновение с легковыми иномарками на 795-м км трассы Челябинск-Новосибирск.
Специалисты продолжают уточнять обстоятельства случившегося, ход разбирательств контролирует прокуратура.
Фото: УМВД России по Омской области.
Ранее мы рассказали, что на следовавшем из Москвы в Омск лайнере связали скотчем пассажира.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Под суд отправили омича, обвиняемого в причинении вреда здоровью ребенку при опрокидывании скутера.