Омская полиция показала кадры с места массового столкновения машин

В аварии на Южном обходе пострадали водители и 65-летняя пассажирка.

Источник: Комсомольская правда

В УМВД России по Омской области поделились подробностями о пострадавших в аварии на Южном обходе. Инцидент произошел на трассе в Азовском районе, о чем в дежурную часть сообщили в 17:50.

«В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей, мужчины 1983 и 1959 годов рождения, а также пассажир автомобиля “Датсун” — 65-летняя женщина — госпитализированы», — рассказали полицейские.

Фото: УМВД России по Омской области.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что за рулем грузовика находился 51-летний мужчина.

Фото: УМВД России по Омской области.

Напомним, по предварительной информации, именно он является виновником аварии. Согласно имеющимся в УМВД данным, шофер допустил выезд полуприцепа на «встречку» и далее его столкновение с легковыми иномарками на 795-м км трассы Челябинск-Новосибирск.

Специалисты продолжают уточнять обстоятельства случившегося, ход разбирательств контролирует прокуратура.

Фото: УМВД России по Омской области.

Ранее мы рассказали, что на следовавшем из Москвы в Омск лайнере связали скотчем пассажира.

