Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана

СТАМБУЛ, 13 мар — РИА Новости. Силы ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, это уже третий случай с начала эскалации конфликта, турецкие власти проводят консультации с Тегераном, сообщается в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции.

Источник: Reuters

«Запущенная из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО», — сообщило министерство.

«Проводим консультации с соответствующей страной, чтобы прояснить все обстоятельства инцидента», — подчеркнули в министерстве.

В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил в ночь на вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше