Белорус искал приключения в праздничную ночь, но его задержала милиция

Милиция задержала белоруса, который искал приключения в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

Белорус искал приключения в новогоднюю ночь, но его задержала милиция. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.

На жителя Климовичей пьяный прохожий беспричинно напал с ножом. Все случилось в новогоднюю ночь. В ведомстве сообщили, что 48-летний потерпевший вместе со своей семьей находился в центре города, когда к ним неожиданно подбежал незнакомый молодой человек со словами: «Мне нужны приключения, я хочу докопаться до вас».

Белорус предпринимал попытки защитить себя и женщин от агрессивно настроенного прохожего. В какой-то момент завязалась потасовка и прохожий, достал нож, нанес им несколько ударов по голове и туловищу жителя Климовичей.

Женщины, которые находились вместе с потерпевшим, смогли сбить с ног нападавшего, вызвали милицию и скорую медицинскую помощь. Злоумышленником оказался 20-летний рабочий из Могилева. Он был задержан на месте, а потерпевшего доставили в больницу.

Согласно проведенной экспертизе, на теле потерпевшего было одиннадцать колото-резаных ран, в том числе сквозной на щеке и одного проникающего ранения живота с повреждением внутренних органов.

В отношении фигуранта проводилась судебная психиатрическая экспертиза. Удалось установить, что в период совершения преступления он страдал психическим расстройством вследствие употребления алкоголя. В ГКСЭ заметили, что мужчина в полной мере мог сознавать значение, фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, хроническим алкоголизмом не страдает.

В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статье 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений.

