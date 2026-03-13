Белорус искал приключения в праздничную ночь, но его задержала милиция

На жителя Климовичей пьяный прохожий беспричинно напал с ножом. Все случилось в новогоднюю ночь. В ведомстве сообщили, что 48-летний потерпевший вместе со своей семьей находился в центре города, когда к ним неожиданно подбежал незнакомый молодой человек со словами: «Мне нужны приключения, я хочу докопаться до вас».