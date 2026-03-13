Белорус искал приключения в праздничную ночь, но его задержала милиция

Белорус искал приключения в новогоднюю ночь, но его задержала милиция. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
На жителя Климовичей пьяный прохожий беспричинно напал с ножом. Все случилось в новогоднюю ночь. В ведомстве сообщили, что 48-летний потерпевший вместе со своей семьей находился в центре города, когда к ним неожиданно подбежал незнакомый молодой человек со словами: «Мне нужны приключения, я хочу докопаться до вас».
Белорус предпринимал попытки защитить себя и женщин от агрессивно настроенного прохожего. В какой-то момент завязалась потасовка и прохожий, достал нож, нанес им несколько ударов по голове и туловищу жителя Климовичей.
Женщины, которые находились вместе с потерпевшим, смогли сбить с ног нападавшего, вызвали милицию и скорую медицинскую помощь. Злоумышленником оказался 20-летний рабочий из Могилева. Он был задержан на месте, а потерпевшего доставили в больницу.
Согласно проведенной экспертизе, на теле потерпевшего было одиннадцать колото-резаных ран, в том числе сквозной на щеке и одного проникающего ранения живота с повреждением внутренних органов.
В отношении фигуранта проводилась судебная психиатрическая экспертиза. Удалось установить, что в период совершения преступления он страдал психическим расстройством вследствие употребления алкоголя. В ГКСЭ заметили, что мужчина в полной мере мог сознавать значение, фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, хроническим алкоголизмом не страдает.
В отношении задержанного было заведено уголовное дело по статье 147 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений.
Тем временем милиция задержала на вокзале минчанку, планировавшую уехать за границу.
Кроме того, в Беларуси тренер стал фигурантом уголовного дела, готовя 17-летнюю спортсменку к соревнованиям: «Заставлял худеть любой ценой, чтобы войти в заявленную весовую категорию до 40 килограммов».
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 14 марта.