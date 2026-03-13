31 год назад в Иркутске сгорела гостиница «Сибирь»

Ровно 31 год назад, в ночь на 13 марта 1995 года, в центре Иркутска загорелась гостиница «Сибирь». Мороз под минус 27 и ледяной ветер сделали тушение настоящим адом. Пожарные работали 12 часов, превращаясь в сосульки, но спасли десятки людей.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, старое здание 1934 года постройки имело деревянные перекрытия и узкие коридоры, покрытые горючей краской — пламя пошло вверх со скоростью пять метров в минуту. Охранники сначала пытались тушить сами и не вызвали пожарных сразу. Когда в 3:23 ночи наконец поступил сигнал, первый этаж уже полыхал, а главная лестница горела.
Люди прыгали из окон на асфальт и деревья. Около 30 человек с переломами увезли в больницы. Пожарные лезли по коротким лестницам и за 25 минут сняли с верхних этажей 45 человек.
На борьбу с огнем вышли более 170 человек, включая курсантов. К 8 утра строительные подъемники помогли добить пламя снаружи. В 15:00 пожар полностью потушили. В огне и дыму погибли семь человек, еще пятеро пропали без вести. После трагедии «Сибирь» не восстановили.
