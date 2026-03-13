31 год назад в Иркутске сгорела гостиница «Сибирь»

Как ранее сообщала КП-Иркутск, старое здание 1934 года постройки имело деревянные перекрытия и узкие коридоры, покрытые горючей краской — пламя пошло вверх со скоростью пять метров в минуту. Охранники сначала пытались тушить сами и не вызвали пожарных сразу. Когда в 3:23 ночи наконец поступил сигнал, первый этаж уже полыхал, а главная лестница горела.