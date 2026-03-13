В Воронеже пенсионерка ушла жить в подъезд из-за жестокого обращения сына

Житель Воронежа выгнал свою 84-летнюю мать жить в подъезд. Историей пенсионерки поделились волонтёры благотворительной организации «Рассвет».
Женщина долгие годы проживала в собственной квартире дома в Левобережном районе города. Из-за регулярных конфликтов и жестокого обращения со стороны сына доведённая до отчаяния пенсионерка была вынуждена переселиться в подъезд. Там она провела немало времени в холоде и одиночестве.
Неравнодушные соседи не остались в стороне. Они связались с сотрудниками благотворительной организации и отвезли женщину в волонтёрский шелтер для бездомных людей. Добровольцы отмечают, что несмотря на почтенный возраст и пережитые испытания, пенсионерка сохранила ясность ума и трезвость мышления.
Сотрудники благотворительной организации планируют обратиться в органы социальной защиты Левобережного района, чтобы помочь женщине восстановить свои права и обрести достойные условия жизни.