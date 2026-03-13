В Воронеже пенсионерка ушла жить в подъезд из-за жестокого обращения сына

Женщина долгие годы проживала в собственной квартире дома в Левобережном районе города. Из-за регулярных конфликтов и жестокого обращения со стороны сына доведённая до отчаяния пенсионерка была вынуждена переселиться в подъезд. Там она провела немало времени в холоде и одиночестве.