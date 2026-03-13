СМИ: Нетаньяху заявил о «ликвидации» иранских ученых-ядерщиков

Нетаньяху обосновал нападение на Иран тем, что Тегеран после 12-дневной войны в июне прошлого года вернулся к программам создания ядерного оружия и баллистических ракет, пишет израильская газета The Times of Israel. По словам Нетаньяху, руководство Ирана, несмотря на предупреждения со стороны Израиля, «ускорило» ядерную программу, «разместив ее еще глубже под землей».