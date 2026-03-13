Ричмонд
СМИ: Нетаньяху заявил о «ликвидации» иранских ученых-ядерщиков

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на первой пресс-конференции с момента нападения Израиля и США на Иран рассказал о причинах конфликта и «достигнутых успехах».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Нетаньяху обосновал нападение на Иран тем, что Тегеран после 12-дневной войны в июне прошлого года вернулся к программам создания ядерного оружия и баллистических ракет, пишет израильская газета The Times of Israel. По словам Нетаньяху, руководство Ирана, несмотря на предупреждения со стороны Израиля, «ускорило» ядерную программу, «разместив ее еще глубже под землей».

Если бы мы не предприняли немедленных действий, то в течение нескольких месяцев иранская индустрия смерти стала бы неуязвимой для любого удара. Поэтому США и Израиль вместе вышли на борьбу, чтобы… помешать Ирану разработать ядерное оружие.

Биньямин Нетаньяху
премьер-министр Израиля

Нетаньяху «отчитался» о том, что Израиль нанес «мощный» удар по ядерной инфраструктуре Ирана и убил «крупного» иранского ученого-ядерщика. При этом катарское агентство Al Jazeera подчеркивает, что речь идет о гибели нескольких ведущих иранских ученых, которые, по словам Нетаньяху, «руководили разработкой атомных бомб».

Премьер также предупредил, что у Израиля в запасе еще «много сюрпризов». «Я обещал вам, что мы изменим весь Ближний Восток с точки зрения врагов и друзей. И Израиль станет намного сильнее, чем когда-либо», — предупредил он.

