Два белоруса умерли, подавившись кусками мяса и сала

В Беларуси двое мужчин умерли, подавившись кусками мяса и сала.

Источник: Комсомольская правда

В Кобрине по месту жительства тело 61-летнего мужчины нашла знакомая, которая пришла его навестить. Медицинские работники, приехавшие по вызову белоруски, констатировали смерть хозяина дома.

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти стала механическая асфиксия из-за закрытия дыхательных путей инородным телом — куском мяса. Также установлено, что в крови белоруса был обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,7 промилле.

«У живых людей это соответствует тяжелой степени острой интоксикации, вызванной употреблением алкоголя», — заметили в ведомстве.

Подобный случай произошел и в Дрогичинском районе. Тело 67-летнего мужчины нашла его сестра. Пенсионер жил один, злоупотреблял алкоголем. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стал кусок сала, который перекрыл дыхательные пути. Кроме того, в крови белоруса было 1,9 промилле алкоголя.