Два белоруса умерли, подавившись кусками мяса и сала

Подобный случай произошел и в Дрогичинском районе. Тело 67-летнего мужчины нашла его сестра. Пенсионер жил один, злоупотреблял алкоголем. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стал кусок сала, который перекрыл дыхательные пути. Кроме того, в крови белоруса было 1,9 промилле алкоголя.