За жестокое убийство воронежца на 15 лет отправили в колонию

Суд установил, что в июне прошлого года около одного из домов в Левобережном районе Воронежа 49-летний местный житель повздорил со знакомым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СУ РФ по Воронежской области.
Находившийся в нетрезвом состоянии фигурант много раз ударил оппонента ножом по голове, шее и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его в скором времени задержали в Новоусманском районе.
Мужчина признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ближайшие 15 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима. После истечения срока наказания у него еще полтора года будет действовать ограничение свободы.