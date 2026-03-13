За жестокое убийство воронежца на 15 лет отправили в колонию

Находившийся в нетрезвом состоянии фигурант много раз ударил оппонента ножом по голове, шее и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но его в скором времени задержали в Новоусманском районе.