УМВД: жительница Славского района повесила свою собаку, гонявшую кур

В полицию поступило сообщение от жителя пос. Тимирязево о том, что он стал свидетелем жестокого обращения с животным. Стражи правопорядка выяснили, что 47-летняя местная жительница в порыве гнева накинула на шею своей собаки веревку и повесила ее около хозяйственной постройки во дворе. Со слов задержанной, она разозлилась из-за того, что ее 5-летний пес гонял кур.