В Воронежской области пять человека стали жертвами вируса Mamont

Вредоносное ПО крадёт персональные данные.

Источник: АиФ Воронеж

Пятеро жителей Воронежской области стали жертвами вируса Mamont* с начала 2026 года. Активность киберпреступников была зафиксирована в домовых чатах в мессенджере МАКС. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж».

Сначала злоумышленники взламывают аккаунт реального участника чата — человека, которому доверяют соседи. Затем они отправляют от его имени сообщение, например, со словами: «Позавчера в аварии разбились наши общие знакомые, посмотрите фото… “. К тексту мошенники прикрепляют ссылку, содержащую файл. Внутри него скрывается вирус.

Mamont способен считывать push-уведомления, SMS-сообщения и фотографии из галереи устройства, что позволяет злоумышленникам получать доступ к платёжным системам и другим конфиденциальным данным.

*Мамонт — вредоносное программное обеспечение.