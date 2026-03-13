Пьяный красноярец заперся в «Лексусе» и заставил полицию разбить окно авто

В Красноярске сотрудники ДПС применили силу, чтобы достать из машины водителя «Лексуса», который устроил аварию и заперся в салоне. Мужчину арестовали на семь суток, сообщили в полиции города.
Инцидент произошел в Центральном районе города. 42-летний водитель внедорожника столкнулся с автомобилем «Тойота». Прибывшие на место инспекторы неоднократно требовали от мужчины выйти из машины и предъявить документы, однако тот игнорировал требования правоохранителей.
Очевидцы происшествия рассказали полиции, что автомобилист выглядел нетрезвым: у него была невнятная речь и шаткая походка. Для задержания водителя сотрудники полиции разбили боковое окно «Лексуса», после чего открыли дверь и вывели мужчину из салона.
Красноярец отказался проходить медицинское освидетельствование, что является нарушением законодательства. В отношении него составили административный материал, по которому ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Кроме того, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции суд назначил нарушителю наказание в виде семи суток административного ареста. В ведомстве напомнили, что отказ выполнять требования полицейских может привести к серьезным правовым последствиям.