Пьяный красноярец заперся в «Лексусе» и заставил полицию разбить окно авто

Он стал виновником ДТП в центре города.

В Красноярске сотрудники ДПС применили силу, чтобы достать из машины водителя «Лексуса», который устроил аварию и заперся в салоне. Мужчину арестовали на семь суток, сообщили в полиции города.

Инцидент произошел в Центральном районе города. 42-летний водитель внедорожника столкнулся с автомобилем «Тойота». Прибывшие на место инспекторы неоднократно требовали от мужчины выйти из машины и предъявить документы, однако тот игнорировал требования правоохранителей.

Очевидцы происшествия рассказали полиции, что автомобилист выглядел нетрезвым: у него была невнятная речь и шаткая походка. Для задержания водителя сотрудники полиции разбили боковое окно «Лексуса», после чего открыли дверь и вывели мужчину из салона.

Красноярец отказался проходить медицинское освидетельствование, что является нарушением законодательства. В отношении него составили административный материал, по которому ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Кроме того, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции суд назначил нарушителю наказание в виде семи суток административного ареста. В ведомстве напомнили, что отказ выполнять требования полицейских может привести к серьезным правовым последствиям.