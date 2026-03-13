В Красноярском крае отец с сыном замерзли насмерть в тайге

В Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Тела погибших с признаками переохлаждения были найдены в 50 километрах от поселка Тура, сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, 7 марта мужчина вместе с ребенком выехал на автомобиле с прицепом, в котором находился снегоход, в направлении поселка Эконда. Когда они не вернулись в установленный срок, работодатель мужчины сообщил об их исчезновении в полицию. 12 марта поисковые группы обнаружили автомобиль, снегоход и тела погибших. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин трагедии.
Как уточняет телеграм-канал SHOT, мужчина вместе с младшим сыном отправился на охоту: они доехали до первой лесной избы на машине, а после продолжили путь вглубь тайги на снегоходе и заблудились. По предварительной версии, отец попытался вывести ребенка обратно, но сбился с пути.
Погибший мужчина был отцом четверых детей и работал в Красноярском радиотелецентре РТРС.