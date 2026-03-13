В Красноярском крае отец с сыном замерзли насмерть в тайге

По данным ведомства, 7 марта мужчина вместе с ребенком выехал на автомобиле с прицепом, в котором находился снегоход, в направлении поселка Эконда. Когда они не вернулись в установленный срок, работодатель мужчины сообщил об их исчезновении в полицию. 12 марта поисковые группы обнаружили автомобиль, снегоход и тела погибших. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин трагедии.