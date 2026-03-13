В Отрадном будут судить экс-главу одного из БМСЭ по делу о взятках

По версии следствия, чиновница в период с 2019-го по 2022 год получила через посредников более 280 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение полагалось за помощь с фиктивной установкой инвалидности семи людям. Используя свое служебное положение, женщина внесла в документы ложные сведения.