В Отрадном будут судить экс-главу одного из БМСЭ по делу о взятках

В Отрадном завершили расследование уголовного дела против экс-главы одного из бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). Ее обвиняют в коррупционных преступлениях: получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, чиновница в период с 2019-го по 2022 год получила через посредников более 280 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение полагалось за помощь с фиктивной установкой инвалидности семи людям. Используя свое служебное положение, женщина внесла в документы ложные сведения.
Уголовное дело против бывшего руководителя одного из БМСЭ направлено на рассмотрение в Отрадненский городской суд. Как сообщили в региональной прокуратуре, дела против посредников выделены в отдельные производства.