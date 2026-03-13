Ричмонд
В Отрадном будут судить экс-главу одного из БМСЭ по делу о взятках

Бывший руководитель БМСЭ в Отрадном ответит перед судом за коррупционные преступления.

Источник: Комсомольская правда

В Отрадном завершили расследование уголовного дела против экс-главы одного из бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). Ее обвиняют в коррупционных преступлениях: получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, чиновница в период с 2019-го по 2022 год получила через посредников более 280 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение полагалось за помощь с фиктивной установкой инвалидности семи людям. Используя свое служебное положение, женщина внесла в документы ложные сведения.

Уголовное дело против бывшего руководителя одного из БМСЭ направлено на рассмотрение в Отрадненский городской суд. Как сообщили в региональной прокуратуре, дела против посредников выделены в отдельные производства.