В Петербурге суд арестовал напавшего с ножом на курсанта МВД

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Суд отправил под стражу до 10 мая мужчину, напавшего с ножом на курсанта МВД в Петербурге во время задержания, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

В четверг ГСУ СК по Петербургу сообщало, что сотрудник Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте совместно с курсантом института МВД России, находящимся на практике в управлении, посадили для задержания в припаркованный на улице Ольги Берггольц служебный автомобиль мужчину, а тот напал с ножом на курсанта МВД, молодого человека госпитализировали.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Яковлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — ред.), сроком по 10.05.2026», — говорится в сообщении.