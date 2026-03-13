В Петербурге суд арестовал напавшего с ножом на курсанта МВД

В четверг ГСУ СК по Петербургу сообщало, что сотрудник Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте совместно с курсантом института МВД России, находящимся на практике в управлении, посадили для задержания в припаркованный на улице Ольги Берггольц служебный автомобиль мужчину, а тот напал с ножом на курсанта МВД, молодого человека госпитализировали.
«Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Яковлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов — ред.), сроком по 10.05.2026», — говорится в сообщении.