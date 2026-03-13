В Красноуфимске пожар унес жизнь человека

13 марта днем в Красноуфимске в пятиквартирном доме на Маяковского разбушевался пожар. Огнем было охвачено 20 квадратных метров.
— Есть погибший. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались три человека, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.
С огнем на месте происшествия боролись 15 пожарных на четырех единицах техники. Пламя удалось потушить за полчаса. Уже в 13:20 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.
Свердловское ГУ МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. В жилых помещениях необходимо иметь первичные средства пожаротушения — огнетушитель, емкость с водой или песком.