13-летний школьник за рулем Volkswagen Polo устроил ДТП В Уфе

Как сообщают в ГАИ Уфы, ДТП произошло на ул. Лизы Чайкиной в начале недели. На месте инспекторы выяснили, что виновником стал водитель «Фольсксвагена» — уфимец 2012 года рождения. Он не справился с управлением и допустил столкновение с «УАЗ Патриот». У малолетнего не было прав и навыков вождения, однако отец сидел рядом.
Сообщается, что в отношении родителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления автомобилем несовершеннолетнему, санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Также в действиях родителей усматриваются признаки административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ, собранные материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.