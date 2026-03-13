13-летний школьник за рулем Volkswagen Polo устроил ДТП В Уфе

Как сообщают в ГАИ Уфы, ДТП произошло на ул. Лизы Чайкиной в начале недели. На месте инспекторы выяснили, что виновником стал водитель «Фольсксвагена» — уфимец 2012 года рождения. Он не справился с управлением и допустил столкновение с «УАЗ Патриот». У малолетнего не было прав и навыков вождения, однако отец сидел рядом.