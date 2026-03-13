Ресторан «Ярды» не согласен с решением судебных приставов и обжалует запрет на работу

В Воронеже вокруг деятельности ресторана «Ярды Superbar» на улице Енисеевской сложилась спорная правовая ситуация. 12 марта УФССП по Воронежской области сообщило о возбуждении исполнительного производства в отношении владельца заведения. Согласно материалу дела, эксплуатация здания запрещена в качестве обеспечительной меры по решению суда. Ведомство настаивает на немедленном прекращении работы заведения, предупреждая об административной и уголовной ответственности за нарушение запрета. При этом руководство заведения 13 марта заявило, что считает данные меры преждевременными и в настоящее время обжалует решение суда в кассационном порядке.