Ресторан «Ярды» не согласен с решением судебных приставов и обжалует запрет на работу

В Воронеже вокруг деятельности ресторана «Ярды Superbar» на улице Енисеевской сложилась спорная правовая ситуация. 12 марта УФССП по Воронежской области сообщило о возбуждении исполнительного производства в отношении владельца заведения. Согласно материалу дела, эксплуатация здания запрещена в качестве обеспечительной меры по решению суда. Ведомство настаивает на немедленном прекращении работы заведения, предупреждая об административной и уголовной ответственности за нарушение запрета. При этом руководство заведения 13 марта заявило, что считает данные меры преждевременными и в настоящее время обжалует решение суда в кассационном порядке.
По мнению юристов компании, текущие ограничения не являются административным приостановлением деятельности, а полномочия судебных приставов в данном случае ограничиваются вынесением штрафных санкций и не предполагают физического ограничения доступа в здание или его опечатывания. Администрация также подала заявление об отмене обеспечительной меры, аргументируя это отсутствием достаточных оснований для ее применения.
Несмотря на оспаривание запрета, руководство заведения приняло решение приостановить работу лишь в ближайшие выходные. Как отмечают в администрации, этот шаг направлен на исключение возможных неудобств для посетителей в период рассмотрения жалоб. В настоящий момент менеджеры ресторана связываются с клиентами, ранее забронировавшими столики, для урегулирования организационных вопросов. Дальнейший формат работы заведения будет зависеть от результатов судебных разбирательств.