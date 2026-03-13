Ричмонд
Единственного выжившего в горах Пермского края туриста перевели в Уфу

Пациента доставили в столицу Башкирии с помощью санавиации.

Источник: Башинформ

Вечером 12 марта в Уфу прибыл наземный транспорт санавиации минздрава Башкирии с пострадавшим туристом, который оказался единственным выжившим на плато Кваркуш в Пермском крае.

«Пациента перевезли с помощью наземной санавиации и определили в РКБ имени Г. Г. Куватова», — пишет портал UfaNovosti.ru со ссылкой на представителей минздрава Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что 67-летний Сергея Я. идет на поправку. Медикам Пермской краевой больницы удалось перевести состояние пациента с тяжелого на средней степени тяжести.

Напомним, Сергей вместе с четырьмя друзьями 20 февраля отправился в турпоход на снегоходах на Северный Урал. Компания друзей должна была вернуться 24 февраля. В итоге родные забили тревогу 27 февраля и обратились к спасателям МЧС России. Группа нигде не регистрировалась. Спустя девять дней мужчин нашли — выжил самый старший участник путешествия.