Единственного выжившего в горах Пермского края туриста перевели в Уфу

Напомним, Сергей вместе с четырьмя друзьями 20 февраля отправился в турпоход на снегоходах на Северный Урал. Компания друзей должна была вернуться 24 февраля. В итоге родные забили тревогу 27 февраля и обратились к спасателям МЧС России. Группа нигде не регистрировалась. Спустя девять дней мужчин нашли — выжил самый старший участник путешествия.