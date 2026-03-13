В Волгограде суд передал государству имущество экс-судьи на 54 миллиона рублей

В доход государства, в частности, обращены жилые и нежилые помещения, земельные участки, а также три автомобиля марки «BMW X5». «Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке», — уточнили в ведомстве.