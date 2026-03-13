В Волгограде суд передал государству имущество экс-судьи на 54 миллиона рублей

Ворошиловский районный суд Волгограда обратил в доход государства имущество судьи Нижегородского областного суда в отставке Вячеслава Сапеги на сумму 54 млн рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, Вячеслав Сапега при осуществлении полномочий судьи нарушал законодательство РФ о противодействии коррупции. На незаконные доходы он покупал, а затем оформлял на родственников недвижимость и автомобили в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодарском крае.
В доход государства, в частности, обращены жилые и нежилые помещения, земельные участки, а также три автомобиля марки «BMW X5». «Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке», — уточнили в ведомстве.
А чуть раньше стало известно о судебном решении по еще одному громкому антикоррупционному делу против бывшего судьи из того же региона. Волжский городской суд обратил в доход государства РФ имущество нижегородского судьи в отставке Виктора Фомина на 166 млн рублей.
Государству, в частности, отошли 35 объектов недвижимости и автомобиль марки BMW X6 XDRIVE 30D, полученные Виктором Фоминым незаконным путем и оформленные впоследствии на его 74-летнюю мать.