В Пермском крае упавший с крыши снег раздавил машину

В ситуации также разбирается краевая прокуратура. По информации надзорного ведомства, снежно-ледовая масса в пермском Соликамске сошла с крыши нежилого двухэтажного здания на автомобиль, который проезжал по улице. Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют работу людей, ответственных за содержание объекта и своевременную расчистку его крыши от снега и льда. На фото с места происшествия виден сильно пострадавший автомобиль, у которого практически отсутствует верхняя часть и помят капот.