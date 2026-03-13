В Пермском крае упавший с крыши снег раздавил машину

По данным ведомства, в пермском Соликамске с крыши здания на улице Советской на припаркованный вблизи торгового центра автомобиль сошла снежно-ледовая масса. В результате пострадал водитель транспортного средства, он был госпитализирован.
«В Соликамске следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
В ситуации также разбирается краевая прокуратура. По информации надзорного ведомства, снежно-ледовая масса в пермском Соликамске сошла с крыши нежилого двухэтажного здания на автомобиль, который проезжал по улице. Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют работу людей, ответственных за содержание объекта и своевременную расчистку его крыши от снега и льда. На фото с места происшествия виден сильно пострадавший автомобиль, у которого практически отсутствует верхняя часть и помят капот.
В СУСК РФ по региону добавили, что похожий инцидент произошел в пятницу в пермском Краснокамске. Там снег с крыши частного дома упал на ребенка. Мальчик попал в больницу. Следователи после ЧП возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.