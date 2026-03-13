Из-за падения снега на 5-летнего мальчика под Пермью возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело из-за падения снега с крыши на 5-летнего мальчика в Краснокамском округе, сообщили в СУ СК РФ по Пермском краю.
Напомним, днём 13 марта в селе Чёрная под Краснокамском на ребёнка с крыши частного дома сошёл целый сугроб: мальчик оказался погребён под снежной массой, и к моменту прибытия спасателей и медиков потерял сознание и перестал дышать.
К счастью, реанимационные мероприятия оказались успешными, и через 10−15 минут после вызволения из снежного плена он пришёл в себя. Тем не менее он получил травмы, и его увезли в больницу.
В следственном отделе по Краснокамску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».