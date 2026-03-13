Под Воронежем нетрезвый мужчина угнал «шестерку», не сумев вызвать такси

По данным ведомства, потерпевший обнаружил пропажу автомобиля утром, сразу после окончания ночной смены, когда не увидел машину на привычном месте у дома № 4 по улице Севастопольской. Как выяснилось позже, подозреваемый воспользовался беспечностью владельца: двери машины были не заперты, а ключи оставлены прямо в замке зажигания.