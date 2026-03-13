Под Воронежем нетрезвый мужчина угнал «шестерку», не сумев вызвать такси

В Аннинском районе 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, не сумев вызвать такси от кафе, решил навестить знакомую на чужой «шестерке» («ВАЗ-21061»). Авто принадлежало 32-летнему сотруднику местного предприятия. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, потерпевший обнаружил пропажу автомобиля утром, сразу после окончания ночной смены, когда не увидел машину на привычном месте у дома № 4 по улице Севастопольской. Как выяснилось позже, подозреваемый воспользовался беспечностью владельца: двери машины были не заперты, а ключи оставлены прямо в замке зажигания.
Угнанный автомобиль полицейские вскоре обнаружили на соседней улице Гнездилова, где злоумышленник его и бросил. Специалисты изъяли из салона биологические следы и отпечатки пальцев, которые в сочетании с записями камер видеонаблюдения не оставили угонщику шансов на алиби.
Сейчас рецидивисту, который уже имеет судимость, грозит до пяти лет лишения свободы по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).