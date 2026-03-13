Под Омском сгорела ферма, в огне погибли более 40 животных

В ГУ МЧС по Омской области сообщили о крупном пожаре на сельхозпредприятии Марьяновского района. В селе Малая Степнинка сгорела ферма, в огне погибли более 40 животных.
Пожар разгорелся на ферме 11 марта в 13:00. Огонь вспыхнул в кирпичном здании на площади 840 кв метров. Ситуацию осложнял сильный ветер — порывы достигали 26 м/с. Как сообщили в ГУ МЧС, во время ЧП на ферме погибли 18 дойных коров, 24 барана и одна свинья. Среди людей пострадавших нет.
С огнем боролись сотрудники 65-й пожарно спасательной части ГУ МЧС при участии местных отделений Пожарно-спасательной службы Омской области. На ликвидацию пожара ушло два часа — до водонапорной башни пожарным машинам пришлось совершить не менее пяти рейсов.
«Первоочередной задачей стало спасение животных. Было сформировано звено газодымозащитников, но, увы, буренки на привязи, поросята и бараны уже надышались угарным газом и им было не помочь. Работники фермы успели эвакуировать десять поросят до нашего приезда», — рассказал. заместитель начальника 65 пожарно-спасательной части Алексей Передрей.
Как установила экспертиза, очаг возгорания находился возле печи. Неисправность печного отопления стала основной версией возникновения пожара. Пока не исключены и другие возможные причины: неосторожное обращение огнем и сбой в работе электрооборудования.
Ранее мы сообщали, что в Омской области утилизировали 720 кг вредных говядины и конины.