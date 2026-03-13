Под Омском сгорела ферма, в огне погибли более 40 животных

Пожар разгорелся на ферме 11 марта в 13:00. Огонь вспыхнул в кирпичном здании на площади 840 кв метров. Ситуацию осложнял сильный ветер — порывы достигали 26 м/с. Как сообщили в ГУ МЧС, во время ЧП на ферме погибли 18 дойных коров, 24 барана и одна свинья. Среди людей пострадавших нет.