42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе

42-летний подсобный рабочий ООО «Промтехбетон» получил тяжелую травму на производстве.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в региональной Госинспекции труда, инцидент случился утром 12 марта. Мужчина убирал песок рядом с конвейером на бетонорастворном узле, когда его руку затянуло между барабаном и лентой транспортера.

Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали травматическую ампутацию правой руки на уровне средней трети плеча, а также травматический шок. Состояние квалифицировано как тяжелое.

Ведомством инициировано расследование несчастного случая с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего.