Прямо золотой запас: Полиция задержала организатора контрабанды слитков в Молдову на сумму 19 млн леев

Сотрудники Таможенной службы и прокуроры PCCOCS задержали 42-летнего мужчину, которого считают организатором контрабанды [видео]

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Таможенной службы и прокуроры PCCOCS задержали 42-летнего мужчину, которого считают организатором контрабанды золота на сумму 19 миллионов леев. Задержание прошло после того, как в конце февраля под арест попал водитель, перевозивший слитки драгоценного металла через границу.

Семь золотых слитков пытались ввезти в страну из Румынии 24 февраля 2026 года через таможенный пост Леушены. Перевозка была незаконной: ее не оформили на специализированную компанию и провели в обход установленных правил. Правоохранители уверены, что именно задержанный мужчина является реальным владельцем и конечным бенефициаром золота.

В рамках расследования оперативники провели серию обысков на севере Молдовы. В доме подозреваемого изъяли мобильные телефоны и другие устройства связи, которые теперь изучают следователи. Ранее подобные обыски по этому же делу уже прошли в Кишиневе.

Сейчас прокуроры готовят официальное обвинение для продолжения уголовного дела. Расследование контрабанды продолжается, а задержанный, согласно закону, пока пользуется презумпцией невиновности.

