Сотрудники Таможенной службы и прокуроры PCCOCS задержали 42-летнего мужчину, которого считают организатором контрабанды золота на сумму 19 миллионов леев. Задержание прошло после того, как в конце февраля под арест попал водитель, перевозивший слитки драгоценного металла через границу.
Семь золотых слитков пытались ввезти в страну из Румынии 24 февраля 2026 года через таможенный пост Леушены. Перевозка была незаконной: ее не оформили на специализированную компанию и провели в обход установленных правил. Правоохранители уверены, что именно задержанный мужчина является реальным владельцем и конечным бенефициаром золота.
В рамках расследования оперативники провели серию обысков на севере Молдовы. В доме подозреваемого изъяли мобильные телефоны и другие устройства связи, которые теперь изучают следователи. Ранее подобные обыски по этому же делу уже прошли в Кишиневе.
Сейчас прокуроры готовят официальное обвинение для продолжения уголовного дела. Расследование контрабанды продолжается, а задержанный, согласно закону, пока пользуется презумпцией невиновности.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Заврались: Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны.
Чем больше гибнет женщин в Молдове, чем чаще их кидают в тюрьму без права на защиту, тем выше уровень безопасности у нашей страны (далее…).
Опять ПАС не повезло с народом: Почему гагаузы так рьяно защищают свою автономию, а Приднестровье так упорно не хочет становиться частью Республики Молдова.
Бывший премьер страны Ион Стурза в интервью назвал гагаузов «чукчами из Гренландии» (далее…).
Выяснилось, откуда у маэстро Ботгроса, депутата ПАС, миллионы: В Кишиневе вместо международного фольклорного центра «Лэутары» построены многоэтажки.
Жилые коробки возвели на земельном участке в Кишинёве, который ещё при президенте Воронине выделили ансамблю «Лэутары» (далее…).